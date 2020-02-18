«بي دبليو سي»: دبي من أكبر المراكز لإدراج الصكوك

المصدر: (دبي ــــــ سيد صالح)

ذكرت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية أن عام 2019 كان زاخراً بالأنشطة والأحداث في سوق إصدار السندات بالإمارات وبصفة خاصة دبي، حيث باتت دبي خلال هذا العام تحديداً واحدة من أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك والسندات، وذلك من حيث القيمة المالية صفقات الإدراج.

ونشرت «بي دبليو سي» أمس تقريراً عن أسواق رأس المال العامل في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من عام 2019.

ورصد التقرير كافة صفقات إدراج صكوك والسندات التي شهدتها أسواق المنطقة خلال الفترة المذكورة.

وأكد التقرير أن القيمة المرتفعة لصفقات طرح الصكوك التي شهدتها بورصة «ناسداك دبي» على مدار 2019، وخلال فصله الأخير تحديداً، عززت دور دبي ومكانتها كواحدة من أكبر مراكز طرح الصكوك على مستوى العالم.

واستعرض التقرير بعضاً من هذه الصفقات، ومنها إدراج «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، من خلال فرعه القائم في «مركز دبي المالي العالمي»، بطرح مجموعتين من السندات، تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون دولار، في «ناسداك دبي»، خلال أكتوبر الماضي.