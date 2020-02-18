%93 رضا متعاملي اقتصادية الشارقة

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

أجرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة دراسات دورية لقياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، ويأتي هذا من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة، وذلك في إطار حرصها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين.

وأظهر الاستبيان أن نسبة الرضا العام للمتعاملين عن الدائرة بلغت 93%، بينما حققت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات دائرة التنمية الاقتصادية المقدمة في مراكز الخدمة (تسهيل) 94%، في حين وصلت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية للعام نفسه 93%.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن هذه الدراسات واستطلاعات الرأي تأتي ضمن إطار حرص الدائرة للتعرف على مدى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها.من جهتها، قالت هنادي المهيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، إن الدائرة قد اتخذت عدة إجراءات تحسينية إزاء الدراسة من أجل زيادة مستوى رضا المتعاملين.