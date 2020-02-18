تعاون بين غرفة الفجيرة وصندوق خليفة

المصدر: (الفجيرة - البيان)

بحث الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مع وفد من صندوق خليفة لتطوير المشاريع برئاسة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للصندوق، سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والصندوق لدعم المشاريع الصغيرة، وذلك خلال لقاء عقد أمس بمبنى الغرفة، بحضور مصبح البريكي عضو مجلس إدارة الغرفة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة فيما حضر من جانب الصندوق أحمد خلفان الرميثي مدير إدارة العلاقات الحكومية، خليفة سعيد الكويتي مدير أول قسم دعم المشاريع، والمسؤولون بفرع صندوق خليفة بالفجيرة.

ورحب الشيخ سعيد الشرقي خلال اللقاء بوفد الصندوق، مؤكداً أهمية التواصل الدائم بين الغرفة والصندوق للعمل من منطلق تحقيق الأهداف المنشودة لتنمية المشاريع الصغيرة وتذليل التحديات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع.