اتفاقية لبناء وتشغيل «كورت يارد ماريوت الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

وقع مركز «الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» اتفاقية تعاون مع العلامة العالمية لإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية «ماريوت الدولية»، لبناء وتشغيل فندق «كورت يارد ماريوت الشارقة»، ليكون الأول من نوعه من حيث العلامة التجارية في الإمارة، بما يخدم جهودها في الارتقاء بقطاع سياحة المعارض والمؤتمرات.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الشارقة، من خلال دعم سياحة المعارض والمؤتمرات، كما أن هذه الشراكة تحقق لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات نقلة نوعية في تقديم الخدمات من جهة، والمساهمة في نمو مؤشرات القطاع السياحي في الإمارة من جهة أخرى.

ومن المقرر أن يتضمن الفندق، المتوقع افتتاحه بحلول 2023، على مساحة 8000 متر مربع، نحو 180 غرفة مصممة بطرق عصرية، وقاعات لعقد الاجتماعات، كما يضم جناحاً ملكياً لكبار الزوار، ونادياً صحياً وصالة فاخرة ومطعماً يقدم أصنافاً وأطعمة من ثقافات مختلفة، إضافة إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة في قطاع المعارض.

من جانبها، ستقوم مجموعة «ماريوت الدولية» بتشغيل الفندق وإدارة الخدمات الفندقيّة وما يتعلق بالإجراءات الإدارية الداخلية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والخدمات العالمية.