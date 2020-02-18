«أغذية» تخطط لاستحواذات وإنشاء مصانع جديدة

المصدر: دبي – بشار باغ

أفاد المهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية» أن المجموعة تعمل خلال العام الجاري على بحث خطط لصفقات استحواذ وإنشاء مصانع جديدة.

وقال في تصريحات أمس على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الخليجي لعبوات المياه في جلفود، إن أغذية عدلت عملياتها الإنتاجية في ظل انعكاسات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، حيث أطلقت مؤخراً 4 فئات جديدة من العصائر الطبيعية، مشيراً إلى أن المجموعة تخصص 1% من عائداتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير.

وأوضح أن مبيعات هذه الفئة لدى أكبر شركتين عالميتين قد تراجعت بنسبة تتراوح من 30 لغاية 35%، مضيفاً أن أغذية عملت على رفع حصة التصدير في إجمالي عوائد مبيعاتها من 3% في 2015 إلى 15% حالياً، حيث تصدر إلى أكثر من 47 دولة حول العالم، معرباً عن تفاؤله بمواصلة نمو مبيعات الشركة خلال العام الجاري.

وشاركت أغذية أمس في الإعلان عن تأسيس اتحاد خاص يعنى بشؤون القطاع على مستوى الخليج، في دبي.

كما أطلقت أغذية خلال المعرض عبوة العين النباتية، وهي أول عبوة مياه مُستمدة من النباتات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع شهر الإمارات للابتكارات بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة. وتتميز عبوة مياه العين النباتية الجديدة، بأنها صديقة للبيئة ومصنوعة من مصادر نباتية بنسبة 100%.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في المناسبة إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً بالشراكة مع الجهات الحكومية في المساهمة في تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات بما يواكب مستهدفات دولة الإمارات وفق رؤية 2021.