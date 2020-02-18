مقارنات معيارية أفريقية مع «الإماراتية للحلال»

المصدر: (دبي - البيان)

اطلع وفد رفيع المستوى من المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، التي تضم في عضويتها 37 دولة، على المنظومة الإماراتية للحلال، التي أطلقتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وحققت انتشاراً عالمياً في الأعوام الخمسة الماضية.

وتجري القارة السمراء خلال الفترة المقبلة مجموعة من المقارنات المعيارية، بعدما دفعتهم السمعة الطيبة للمنظومة الإماراتية للحلال إلى الحضور في فعاليات المنصة العالمية لصناعة الحلال كضيف شرف، للاستماع عن قرب إلى كافة التفاصيل الفنية والتشغيلية. وأعرب وفد المنظمة الأفريقية للتقييس عن سعادتهم بالتعرف إلى المنظومة الإماراتية للحلال.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة «مواصفات»، أن الإمارات تقود زمام المبادرة العالمية في توحيد معايير منظومة الحلال، وتثبت المنظومة الإماراتية يوماً بعد يوم تميزها إقليمياً وعالمياً، وباتت محط أنظار العالم.

واعتبر أن خضوع المنظومة الإماراتية للحلال إلى دراسة مقارنة معيارية من قبل القارة الأفريقية، يعود إلى ثقة منظومة التقييس الأفريقية في آليات عملنا.