«دبي انيرجي درنك» علامة تجارية إماراتية جديدة

المصدر: (دبي ـ البيان)

شاركت «دبي انيرجي درنك» العلامة الإماراتية الجديدة بمعرض جلفود، حيث تتضمن المرحلة الأولى من استراتيجية إطلاق المنتج طرحه في قطاع الضيافة، وستشهد المرحلة الثانية طرح المنتج للبيع بالتجزئة في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة دبي انيرجي درنك: «رغم أن ضريبة السلع الانتقائية شكلت تحدياً في قطاع مشروبات الطاقة، إلا أننا نعتبرها الفترة الذهبية للعمل في هذا القطاع، من خلال طرح منتجٍ ذي جودةٍ عالية وسعرٍ تنافسي».

وأضاف: «دبي انيرجي درنك» علامة تطمح إلى العالمية، وتستفيد من القدرات التصنيعية الهائلة في الدولة من أجل طرح منتجاتٍ تلتزم بأعلى معايير الجودة والهندسة الغذائية.

كما قدّمت العلامة التجارية أوّل إصدارٍ خالٍ من السكر في العالم، يستبدل السكريات الاصطناعية بنبتة الـ«ستيفيا»، وهو مُحلٍ طبيعي نباتي خالٍ من السعرات الحرارية. يُعتبر سوق مشروبات الطاقة قطاعاً حيوياً ولاسيما بين الشباب، فوفق دراسةٍ أجرتها كلية الشارقة للبنات - قسم الصحة والعلوم، تبيّن أنّ 85.1% من الطلاب الإماراتيين يستهلكون مشروبات الطاقة.