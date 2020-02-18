«اتصالات» تستحوذ على «هلب أي جي» الإمارات والسعودية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إكمال عملية الاستحواذ على 100% من أعمال «هلب أي جي» في كل من الإمارات والسعودية بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة وإنجازها.

وأضافت «اتصالات» في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أنه سيتم دمج البيانات المالية لهلب أي جي الإماراتية والسعودية في البيانات المالية لمجموعة اتصالات اعتباراً من فبراير 2020. وتقول «اتصالات»، إن الاستحواذ يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للمجموعة، حيث سيعزز وينوّع الحافظة الرقمية، كما سيسرّع من نمو الأنشطة الحالية للأمن السيبراني لاتصالات، ويعزز قدرتها على التوسّع في أنحاء المنطقة.

و«هلب إي جي» من شركات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأغلق سهم «اتصالات»، أمس، مرتفعاً 0.37% إلى 16.1 درهماً وسط تداولات نشطة دفعته لتصدر المرتبة الثانية في قائمة الأنشط بسوق أبوظبي وسط تداولات قاربت 92 مليون درهم بتداول 6.15 ملايين سهم من خلال 136 صفقة.