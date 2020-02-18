18 شركة صغيرة ومتوسطة في «مهنة مباركة»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة عن إطلاق مبادرة «مهنة مباركة»، وهي مبادرة وطنية جديدة في باكورة برامج ومبادرات المؤسسة في 2020 لرفع معدلات المشاريع المتوسطة والصغيرة لشباب المواطنين وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني.

ونظمت المؤسسة أمس المعرض الأول للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة التي أطلقها الشباب كثمار للمبادرة، بالتعاون مع شركة شلمبرجير التي وفرت مدربين متخصصين قدموا ورش عمل تطبيقية لإطلاق مشروعات ريادة الأعمال.

وافتتح الشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان المعرض في شركة شلمبرجير وضم المعرض 18 شركة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً أطلقها الشباب المواطنون في ختام برنامج تدريبي نظمته لهم «المباركة».

حضر الافتتاح هشام بو هلال المدير التنفيذي للشركة، وغسان مراد المدير التنفيذي للشرق الأوسط، والدكتورة هدى المطروشي المشرف على المبادرة من مؤسسة المباركة .