حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع الهند في الطيران المدني

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، براديب سينغ كارولا، وكيل وزارة الطيران المدني في جمهورية الهند والموفد المرافق له.

وناقش صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع وكيل الوزارة سبل تعزيز التعاون المشترك بين رأس الخيمة والهند في قطاع الطيران المدني بما يعود بالنفع على الطرفين، لا سيما في ظل التطور المستمر للعلاقات بين الجانبين.

وفي نهاية 2019، أعلن مطار رأس الخيمة الدولي توسيع شبكة الخطوط الجوية التي تنطلق من مطار الإمارة، عبر خطوط الطيران الجديدة «سبايس جت»، وذلك لإطلاق رحلات مباشرة ببن رأس الخيمة ونيودلهي.

وبموجب الاتفاق الذي وقِعَ بين الطرفين تشغل «سبايس جت»، ثاني أكبر الخطوط الجوية في الهند، رحلات مباشرة منتظمة بين مطار «انديرا غاندي» في نيودلهي، ومطار رأس الخيمة الدولي، بمعدل خمس رحلات أسبوعياً، قابلة للزيادة تدريجياً.