إعلان الفائز بتحدي «فولكس فاغن» للتنقل

المصدر: دبي- البيان

كشفت سلطة واحة دبي للسيليكون وفولكس فاغن، عن الشركة الناشئة الفائزة بتحدي فولكس فاغن للتنقل.

واستقبل التحدي الذي نظمته فولكس فاغن الشرق الأوسط، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (Dtec)، أكبر مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، ومؤتمر «ستيب» ومنصة العمل «تركيب»، وجذب أكثر من 200 شركة ناشئة، وتم دعوة 20 منها للمشاركة في ورش عمل مغلقة، في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ليتم صقل أفكارهم في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر.

وتم اختيار 5 فرق بشكل دقيق، ليعرضوا أفكارهم للمشاريع الناشئة، ضمن فعاليات مؤتمر «STEP 2020»، أمام لجنة التحكيم رفيعة المستوى، تضمنت كلاً من فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس فاغن الشرق الأوسط، والمهندس معمر خالد الكثيري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، وهانز كريستينسن نائب رئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (Dtec)، وزكريا العاشق مدير الحلول التسويقية وإنترنت الأشياء في شركة «اتصالات ديجيتال»، وبراشانت غولاتي، المعروف باسم «P.K» مؤسس منصة العمل «تركيب».

وفاز فريق شوراجز، وهو فريق من رواد الأعمال، ابتكروا حلاً فريداً لشركات التجارة الإلكترونية، حيث قام بتطوير الفكرة ريان عسيران وفريقه المقيم في الإمارات. وتسهم فكرتهم في مساعدة شركات التجارة الإلكترونية على إنجاز العمليات خلال وقت أقل، وذلك من خلال إدارة عمليات التخزين، وإنجاز المهام المتعلقة بها.

وقال المهندس معمر الكثيري: تعد الإمارات وجهة مفضلة لرواد الأعمال وأصحاب المواهب العالمية، نظراً للمجموعة المتنوعة والفريدة من المبادرات والمشاريع التي تحرص حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها على إطلاقها، لتسهيل تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع واعدة على أرض الواقع. وباعتباره أحد أكبر مراكز تكنولوجيا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوفر مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، فرصة استثنائية لرجال الأعمال لتوسيع أعمالهم.