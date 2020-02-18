تخريج 50 مواطناً من برنامج التدريب الوطني

أقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حفل تخريج 50 شاباً إماراتياً بعد إكمالهم برنامج التدريب الوطني وبرنامج التعليم المفتوح التابع للشركة، وتعد هذه أول دفعة في الشركة يحصل فيها الخريجون المتدربون على شهادات مهنية معتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA).

لتصبح الشركة أول شركة صناعية في الدولة تقدم برامج تدريبية تمنح شهادات مهنية معتمدة ومعترفاً بها في دبي. وأقيم حفل التخرج بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.وقامت الشركة خلال الحفل بإطلاق البوابة الإلكترونية المتكاملة للتعليم والتطوير «My Learning» .

والتي تمنح الموظفين فرصة الاستفادة من البرامج التدريبية المتعددة. وتعمل برامج التدريب على تمكين خريجي المدارس الثانوية من اكتساب المهارات والخبرات لتولي الوظائف التشغيلية في مصاهر الألمنيوم ومحطات الطاقة التابعة، وتمتد مدة الالتحاق بهذه البرامج التدريبية إلى سنة كاملة.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي: «يمثل التدريب ركيزة أساسية لبناء الكوادر البشرية من خلال إكسابها العلوم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم للتميز في القطاعات الحيوية في الإمارات. نحن نشجع على المضي قدماً في تطوير برامج التدريب في مختلف المؤسسات في الدولة والتي تتكامل مع دور المؤسسات العلمية من أجل رفع جاهزية الشباب وإعدادهم للمستقبل».

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «يأتي توظيف وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإعدادهم لمستقبل واعد على قائمة أولوياتنا. والبرنامج يعكس التزامنا المستمر في توطين المناصب وتوفير الفرص وتسخير كل ما لدينا من إمكانات لتحقيق رؤية الإمارات 2021».