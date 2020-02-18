طلب كبير على خدمات «الإمارات للشحن الجوي» من وإلى الصين

المصدر: دبي- البيان

تشهد الإمارات للشحن الجوي طلباً كبيراً على خدماتها من وإلى الصين بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتشغل الناقلة خدمات شحن إلى جوانزو CAN وشنغهاي PVG، حيث استأنفت رحلاتها المنتظمة بعد توقف قصير بسبب تباطؤ الحركة خلال العطلات.

وقال هيران بيريرا، نائب رئيس أول الإمارات للشحن الجوي: مستمرون في دعم التجارة وحركة البضائع من وإلى السوق الصينية، وملتزمون بدعم متطلبات التوزيع المتنوعة وسلاسل التوريد في الصين من خلال عملياتنا عبر شنغهاي وجوانزو.

كما أننا على استعداد لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، وسنراجع عملياتنا باستمرار لضمان قدرتنا على دعم السوق الصينية وتوفير طاقة شحن كافية. وسنواصل استخدام طاقة الشحن على رحلات الركاب التي تشغلها طيران الإمارات بين دبي وبكين.

وتعمل رحلات الإمارات للشحن الجوي إلى الصين بطائرات بوينغ 777F التي توفر حمولة شحن تصل إلى نحو 100 طن لكل رحلة في كل اتجاه. وتشغّل الإمارات للشحن الجوي رحلات إلى هونغ كونغ، إضافة إلى رحلات الركاب المنتظمة.