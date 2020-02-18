توسيع شراكة الاتحاد للشحن ودناتا

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة «الاتحاد للطيران»، توسيع شراكتها مع «دناتا»، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، في مجال خدمات مناولة الشحن العالمية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تمديد الشراكة بين الشركتين حتى عام 2023 تستمر خلالها «دناتا» بتزويد «الاتحاد للشحن» بخدمات التخزين ومناولة بضائع الشحن الجوي بوزن يبلغ 180 ألف طن سنوياً عبر 15 محطة رئيسية ضمن شبكة «الاتحاد للشحن» العالمية.

وللمرة الأولى، سيتسع نطاق الشراكة ليشمل دول أمريكا الشمالية وجنوب آسيا والمحيط الهادئ، حيث استهلت «دناتا» عمليات التخزين بمطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا في 5 فبراير، ويليه مطار شانجي في سنغافورة بدءاً من 1 مايو 2020.

كما ستعزز الخطوة الجديدة التي تشمل دول أمريكا الشمالية وجنوب آسيا والمحيط الهادي شبكة عمليات التخزين ومناولة الشحن القائمة والمشتركة بين «الاتحاد للشحن» و«دناتا» في مطاري دبي وورلد سنترال، بالإضافة إلى مطارات سيدني وملبورن وبريسبان في أستراليا، ومطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد في باكستان، وزيوريخ وجنيف ومانشستر وميلانو وأمستردام في أوروبا.

وقال ستيوارت أنغوس، نائب الرئيس الأول لشؤون دائرة عمليات المطارات الدولية في»دناتا«: سنواصل تطوير منشآتنا ومعداتنا وكوادرنا لتقديم أعلى مستويات الخدمة للشركة .

وبالإضافة إلى خدمات الشحن، تزود دناتا»الاتحاد للطيران«بخدمات المناولة الأرضية وعمليات التحميل إلى الطائرة في 9 مواقع حول العالم، تم تمديدها أيضاً بموجب الاتفاقية. ومنحت»الاتحاد للطيران«تسهيلات إضافية لشركة دناتا بموجب عقود جديدة في مطارات بريسبن وسيدني وملبورن وسنغافورة وزيوريخ وجنيف وميلانو وتورونتو ونيويورك (في مجال خدمات المناولة الأرضية وعمليات التحميل).