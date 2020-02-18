%5.2 نمو مبيعات الأغذية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها، أمس، لقاء أعمال على هامش الدورة الـ 25 من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2020»، بمشاركة العديد من الوفود الزائرة المشاركة في المعرض، وذلك ضمن جهود الغرفة للتعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة وخصوصاً في قطاع الأغذية والمشروبات. وشارك في لقاء الأعمال الحاشد 350 مشاركاً من مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي من 60 دولة.

وذلك بنسبة نمو تبلغ حوالي 29% مقارنة بفعالية العام الماضي. وقدمت الغرفة عرضاً تعريفياً مبنياً على بيانات حديثة من «يورومونيتر»، حيث توقع العرض حدوث نمو سنوي مركب يبلغ 5.2% لمبيعات منتجات الأغذية الطازجة في الإمارات خلال الفترة 2018-2023، لافتاً إلى توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب لمبيعات اللحوم خلال نفس الفترة يبلغ 7%، وحبوب البقول 5.5% والمكسرات 5.4% والخضراوات 5% والبيض والفواكه بنسبة 4%، والأسماك والمأكولات البحرية 3.7%.

وأبرز الأغذية والمشروبات التي استوردتها دبي خلال الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من 2019 هي الفواكه والمكسرات (15% من الإجمالي)، واللحوم 13% ومنتجات الألبان 8%.