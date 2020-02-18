480 شركة أغذية ومشروبات في «جافزا»

المصدر: دبي ـ البيان

تستعرض المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، الحوافز التي توفّرها للشركات، وإبراز دورها كمساهم رئيسي في دعم تجارة الأغذية والمشروبات في دبي، وذلك خلال الدورة الـ25 من معرض جلفود. وتساهم جافزا حالياً بنسبة 16.4% من إجمالي تجارة دبي وبأكثر من 17% من حيث القيمة.

وتهدف المنطقة الحرة وميناء جبل علي إلى دعم شركات الأغذية والمشروبات للاستفادة من التطورات المتسارعة للصناعة واستكشاف الفرص الكامنة فيها. وتدعم المنطقة الحرة والميناء في الوقت الراهن أكثر من 4,500 من عملاء الميناء في هذا المجال. وتبرز نشاطات أكثر من 480 شركة أغذية ومشروبات من 66 دولة في جافزا فعالية موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات في دعمها لهذا القطاع الرئيسي.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «تفتخر جافزا بكونها الوجهة الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين والتجار المحليين والدوليين في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تتم جميع الأنشطة في الميناء والمنطقة الحرة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021. لقد أثبتت الصناعة بالفعل أهميتها من خلال مسار متواصل من النمو».