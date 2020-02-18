«العالمية القابضة» تستحوذ على «طموح»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استحواذ شركتها التابعة «اتش سي ريل استيت القابضة» بالكامل على شركة «طموح للاستثمارات».

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أن «طموح» تقوم بتطوير وإدارة مشاريع عقارية لخلق مجتمعات استثنائية في جميع أنحاء الدولة، حيث تتراوح أنشطتها ما بين التخطيط والتطوير العقاري إلى اتحاد الملاك وإدارة المرافق. وذكرت أن من بين مشاريع «طموح»، مشروع «جزيرة الريم»، حيث تسيطر على 60% من الجزيرة.

إضافة إلى مشروع «مدينة الأضواء» الذي يضم 54 برجاً تشمل 47 برجاً سكنياً و7 أبراج تجارية وأبراج متعددة الاستخدامات ومنافذ البيع بالتجزئة، إلى جانب مشروع إسكان المواطنين، حيث أنجزت مؤخراً 3 آلاف وحدة سكنية في المشروع بالقرب من جبل حفيت بمدينة العين.