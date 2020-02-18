دور بارز لـ«غداً 21» بنمو مؤشرات أبوظبي الاقتصادية

المصدر: أبوظبي - وام

أظهرت المؤشرات التجارية والاقتصادية في أبوظبي تحسناً ملحوظاً خلال العام 2019 وبدا ذلك واضحاً من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها غالبية القطاعات المشمولة بحزمة المسرعات التنموية «غداً 21»، بما فيها المحفزات المعززة للتنافسية وللشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووثقت الأرقام التي ترصدها الدوائر الاقتصادية المعنية في الإمارة وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اضطراد النمو في مختلف المؤشرات التجارية والاقتصادية كما تظهره أعداد الرخص الجديدة، التجارية منها والحرفية والمهنية والسياحية والصناعية والزراعية، بمختلف تصنيفاتها التي تتوزع ما بين رخص فردية وتضامن وتوصية ومساهمة ومهنية.

وتعكس الإنجازات التي تحققت في أبوظبي خلال العام الماضي توثيقاً رقمياً لصواب برنامج «غداً 21» كما أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كمبادرة استباقية ورؤية طموحة تعمق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتنافسية أبوظبي.

وكانت أحدث بيانات مركز إحصاء أبوظبي أظهرت ارتفاع عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى 2019 إلى نحو 13570 رخصة جديدة مقارنة مع 8025 رخصة جديدة خلال الفترة ذاتها من 2018.