«مانيج إنجن» تعقد مؤتمر المستخدمين بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس مانيج إنجن، ذراع إدارة تقنية المعلومات لدى شركة زوهو، أنها ستستضيف الدورة التاسعة من مؤتمر المستخدمين في دبي يومي 24 و25 فبراير في فندق العنوان مرسى دبي.

وخلال المؤتمر، تطلق مانيج إنجن حلولاً مؤسسيةً لإدارة جلسات العمل للحسابات ذات الصلاحيات. وقال راجيش غانيسان، نائب الرئيس لدى الشركة: تعمل العديد من المؤسسات على تبني حلول إدارة الوصول حسب الصلاحيات في تدفقات العمل الخاصة بتقنية المعلومات بهدف تعزيز إمكانات أمن تقنية المعلومات في المؤسسة.

ومن خلال قدرات التدقيق الشاملة، تتيح حلولنا إمكانية الرؤية الكاملة لكافة الحسابات ذات الصلاحيات وتساعد المؤسسات على إدارة جلسات العمل لتلك الحسابات بشكل فوري، ما يساهم في تجنب أية مخاطر داخلية أو خارجية.

وسيكون المتحدث الرئيس خلال المؤتمر رئيس الشركة راج سابلوك ونائب الرئيس راجيش غانيسان، حيث يتحدث سابلوك عن رؤيته للمعضلة التي تواجهها المؤسسات عند تولي مشاريع التحول الرقمي وتحديد أبرز مبادرات تقنية المعلومات التي تمكّنها من مواجهة تلك التحديات. وأما غانيسان فيسلّط الضوء في حديثه على دور مانيج إنجن في التحول الرقمي، ويناقش دورها في مساعدة المؤسسات على إطلاق كافة إمكاناتها في مجال تقنية المعلومات.

وتنظم مانيج إنجن مؤتمرات المستخدمين السنوية لعملائها في الشرق الأوسط بهدف مناقشة خريطة طريق الشركة ومشاركة المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تقنية المعلومات. وقال راج سابلوك: تقدم مؤتمرات المستخدمين الكثير لعملائنا، فهي تمكنهم من لقاء مطوري المنتجات التي يستخدمونها والحصول على أفكار قيّمة تساعدهم على استخدام تلك الحلول على الوجه الأمثل، إلى جانب التواصل مع نظرائهم في القطاع.