افتتاح فندق ديلتا باي ماريوت جميرا بيتش

المصدر: (دبي- البيان)

افتتح فندق ديلتا باي ماريوت جميرا بيتش، الذي يشغل موقعاً متميزاً على مقربة من ذا ووك، وجي بي آر، ومارينا دبي، أبوابه ليكون أول فندق من علامة ديلتا في منطقة الشرق الأوسط، ويضم الفندق 360 غرفة وجناحاً وشققاً مخدومة بالكامل توفّر إطلالات على مرسى دبي وشاطئ جميرا.

وقال شجاعت يار، مدير عام مجموعة الفنادق: متحمسون للغاية لإطلاق علامة فنادق ديلتا في المنطقة وقد وجدنا أن لا مكان أفضل من هذا الموقع المتميز لافتتاح أول فندق للعلامة. ويقع الفندق على بعد دقائق من الواجهة البحرية ومارينا دبي، ما يتيح للضيوف الوصول إلى العديد من وجهات الطعام والتسوّق على طول الواجهة البحرية في دبي. فيما تقع معالم المدينة مثل برج العرب، وسوق مدينة جميرا، ونخلة جميرا على بعد أقل من 10 كم عن الفندق.