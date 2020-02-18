نسخة ناجحة لملتقى المهندسين الشباب

المصدر: (دبي- البيان)

أشاد المهندس سليمان الهاجري أمين السر العام في جمعية المهندسين بنجاح النسخة الثانية من ملتقى المهندسين الشباب والذي عقد بجامعة زايد في دبي مؤخراً.

لافتاً إلى أن الملتقى حقق أهدافه وغاياته حسبما أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة. حضر الملتقى الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي «الشيخ الأخضر» المستشار البيئي لحكومة عجمان الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية بجانب الخبراء والمختصين في المجال الهندسي.

وأضاف: نجح الملتقى في عرض ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع المهندسين الشباب مصحوباً بالحلول المبتكرة، مستشهداً بالحضور النوعي للملتقى الذي أثرى الجلسات الحوارية التي تناولت أهمية نقل التجارب والمعارف بين الأجيال وتبادل الخبرات.