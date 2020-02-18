600 مليون درهم صفقات «ستيب 2020»

اختتم مؤتمر ستيب، المهرجان التكنولوجي للأسواق الناشئة، أخيرا نسخته التاسعة التي أقيمت تحت شعار «العالم في دبي».

وشهد الحدث الإعلان عن عقد صفقات تمويل بقيمة تتجاوز 600 مليون درهم بين الشركات والشركات الناشئة على المستويين الإقليمي والمحلي.

وجذبت الفعالية التي أقيمت على مدار يومين 7000 زائر بمشاركة 300 عارض عالمي ومحلي من 24 دولة و200 متحدث.

وتضمنت أهم الاستثمارات المعلن عنها في المؤتمر إطلاق خالد التلهوني، الشريك الإداري، لمنصة جديدة للاستثمارات، وهي نواة كابيتال، والتي تستهدف عقد التزامات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي في الأسواق الناشئة.

كما أمنت فيزيتا، المنصة الرقمية للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مبلغ 40 مليون دولار في جولتها الاستثمارية الرابعة بقيادة شركة جلف كابيتال، وهي شركة إدارة الأصول البديلة الأكبر في الشرق الأوسط.