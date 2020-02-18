«جراندويلد» تبني 4 قوارب لـ«أعالي البحار»

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت الشركة الإماراتية جراندويلد لبناء السفن، على عقد لبناء 4 قوارب دعم سريعة بطول 41 متراً لصالح شركة أعالي البحار للخدمات البحرية والصناعية، ومقرها السعودية.

وتتخصص في خدمات حقول النفط والغاز البحرية. وسيتم بناء هذه القوارب ذات التصميم الجديد والذي يتم تصنيعه لأول مرة، وفقاً لمعايير شركة أرامكو السعودية، فضلاً عن توافقه مع جميع اللوائح والمعايير التي تحتاجها خدمات الدعم السريع للحقول البحرية، ومن المتوقع أن يتم إكمال بناء القوارب الأربعة خلال 14 شهراً، وسيتم تسليمها تباعاً بفارق أسبوعين بين موعد تسليم كل قارب، ابتداء من موعد انتهاء العقد.

توقيع

أقيم حفل التوقيع الرسمي في مقر شركة جراندويلد في مدينة دبي الملاحية، ووقع العقد المهندس جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن، وفواز طلال علي التميمي، نائب رئيس مجموعة التميمي، وبحضور إبراهيم السعيد، المدير التنفيذي لشركة أعالي البحار للخدمات البحرية والصناعية.

وقال المهندس. جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن: تعد هذه الخطوة استمراراً لنهجنا على مدى سنوات عملنا كإحدى الجهات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» في مجال بناء السفن، حيث لا نكتفي بالالتزام بتعاقداتنا، وإنما نحرص دائماً على تجاوز توقعات عملائنا من خلال التميز في الخدمة واستباق مواعيد التسليم، ما ضمن لنا تحقيق شراكات استراتيجية مع عملائنا، ونثق بأننا سنكرر النموذج نفسه مع شركة أعالي البحار للخدمات البحرية والصناعية التابعة لمجموعة التميمي لنحقق تعاوناً يستلهم من روح الشراكة بين كل من الإمارات والسعودية.