«دريك آند سكل»: لا صحة لادعاءات خلدون الطبري

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، عدم صحة ادعاءات خلدون الطبري، بأن الدعاوى ضده هي مجرد مطالبات تجارية، وليست شكاوى جنائية. وأشارت إلى أن ما ذكره الطبري في بيانه الصحافي الذي نشره في 5 فبراير، هو قول مرسل، يفتقد إلى المصداقية، وغير مدعم بأي إثباتات أو بينات.

وسبق للشركة أن أكدت صحة الأخبار التي تم نشرها حول توقيف الطبري من قبل السلطات الأردنية المختصة، تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي، بعد أن قامت السلطات المختصة في أبوظبي، بإصدار أمر قبض دولي بتاريخ 25 ديسمبر 2019، موجه إلى الإنتربول.

وأوضحت الشركة أن قول الطبري إن لديه القدرة على أن يدحض الادعاءات الموجهة ضده، من خلال الأدلة والوثائق التي يملكها، فإن الشركة تدعوه، وبإصرار، للدفاع عن نفسه، وترحب بمواجهته أمام القضاء الإماراتي العادل، ليثبت براءته بالأدلة التي لديه. وذكرت أن الجمعية العمومية السنوية لشركة «دريك آند سكل»، التي تم عقدها في أبريل 2018، لم تبرئ ذمة كل من خلدون الطبري وابنته زينة الطبري، العضو التنفيذي السابق في مجلس الإدارة.