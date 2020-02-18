«إيجل هيلز» تطلق مشروعاً بجزيرة مريم

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت «إيجل هيلز الشارقة»، المشروع المشترك بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وشركة «إيجل هيلز»، عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير جزيرة مريم من خلال إطلاقها مشروع «مريم جيت رزيدنسز».

يأتي إطلاق المشروع، الذي يقع بالقرب من «مريم بيتش رزيدنسز»، استكمالاً للمشروع السكني في جزيرة مريم، حيث يضم ستة مبانٍ منخفضة الارتفاع موفراً سهولة الوصول إلى الشارع التجاري الرئيسي في الجزيرة، بالإضافة إلى حدائق داخلية وإطلالات على القناة المائية، بما في ذلك شاطئا الممزر والخان الشهيران في المدينة. وسيكون «نور رزيدنسز» أول مبنى سكني يتم إطلاقه في هذا المشروع الجديد.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: يسرنا أن نعلن عن المرحلة الثانية من مشروع تطوير جزيرة مريم مع البدء بإنشاء أول مبنى سكني وهو «نور رزيدنسز».

وبعد الإطلاق الناجح لمشروع «مريم بيتش رزيدنسز»، أبدينا التزامنا بمواصلة تقديم أفضل وجهة فاخرة في فئتها للحياة العصرية لتلبية احتياجات الجيل الجديد من أصحاب المنازل الباحثين عن الخصوصية والراحة والسعر المعقول والعيش الرغيد، حيث تم تصميم الشقق لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا الكرام.