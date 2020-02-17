محمد بن راشد يزور معرض "جلفود"

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مساء اليوم معرض الخليج للأغذية "جلفود" الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في نسخته الخامسة والعشرين بالفترة من 16 الى 20 الجاري .

وقد تجول سموه في أروقة وردهات المعرض الذي يعد من بين أكبر وأشهر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة والعالم حيث اطلع سموه على معروضات ومنتجات الشركات الحكومية والخاصة المتخصصة في إعداد وصناعة وتعليب الأغذية والمشروبات ،والتقنيات الحديثة المتبعة في هذه العمليات المبتكرة والمتطورة بحيث تحفظ للأغذية والمشروبات قيمتها الغذائية الأساسية وضمان سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك البشري .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طوال جولته بين منصات عرض وأجنحة الشركات محل ترحيب العارضين والزوار الذين بادلهم سموه التحية بمثلها مرحبا بضيوف المعرض وأعرب عن سعادته بمشاركة هذا العدد الهائل من الشركات والجهات المحلية والعربية والعالمية في هذا الحدث الكبير والتي يصل تعدادها الى ما يزيد عن خمسة آلاف شركة وجهة تمثل نحو 160 دولة بما فيها دولة الإمارات.

وقال سموه في معرض تعليقه على أهمية المعرض وحجمه وعدد المشاركين فيه "تنبع أهمية (جلفود) كونه يهتم في غذاء الإنسان وصحته وسلامته والإنسان هو أسمى مخلوقات الله عز وجل وبناء عليه فإن الدول والحكومات عموما ودولتنا خاصة تعي ان الأمن الغذائي هو في صلب استراتيجية الدولة يجب حمايته واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الضرورية و الهامة من أجل هذا الغرض، لهذا حرصت عند تشكيل حكومتي الأخيرة على إنشاء وزارة للأمن الغذائي" .

رافق سموه في الجولة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الادارة مدير عام هيئة الصحة في دبي ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي وسعادة داوود عبدالرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي وسعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين .

