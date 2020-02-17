774.5 مليوناً خسائر «أرابتك» 2019

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت شركة أرابتك القابضة أمس إنها سجلت خسارة صافية 774.5 مليون درهم في عام 2019 مقارنة بأرباح قدرها 256.3 مليون درهم في 2018.

وسجلت أرابتك أول خسارة سنوية منذ 2016 بحسب بيانات رفينيتيف.

وأشارت أرابتك إلى تسوية وسداد مطالبات وخسائر من الاستثمار في شركة زميلة لم تسمها. وتابعت أرابتك أن الأنشطة الأخرى ومن بينها الصناعية والهندسية ما زالت تحقق أرباحاً.

وذكرت في بيانات للبورصة أن الإيرادات تراجعت 21% إلى 7.78 مليارات. وتابعت أنها تعمل حالياً مع جهات إقراض رئيسية لمواءمة ديونها مع احتياجات أعمالها ولترشيد التكاليف من خلال خفض العمالة. وتابعت أن المناقشات وعمليات الفحص النافي للجهالة بشأن اندماج محتمل مع تروجان الذي أعلن عنه في سبتمبر ما زالت مستمرة.