مزارع مدار تدعم جهود ز يادة الوعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي

المصدر: دبي – البيان

تشارك شركة مزارع مدار في نسخة هذا العام من معرض الخليج للأغذية «جلفود» في دبي، وذلك كجزء من جهودها لزيادة الوعي والمساعدة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في الشرق الأوسط.

وتشارك مزارع مدار في مساحة مخصصة في منطقة «ذا ريتريت»، حيث ستعرض للزوار منهج الشركة في تقديم رؤية شاملة للاستدامة باستخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة.

كما يقدم عبد العزيز الملا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمزارع مدار كلمة أمام المشاركين في المعرض بعد غداً الأربعاء 19 فبراير حول موضوع استخدام التكنولوجيا الزراعية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي في منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة، قال عبد العزيز الملا: «يسرنا المشاركة في نسخة معرض جلفود لهذا العام المقامة في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث يعد جلفود واحداً من المعارض الرئيسية المهمة في الإمارات، والمشاركة فيه تمكننا من لقاء مئات الزوار والمشاركين والتفاعل معهم خلال أيام المعرض، كما تتيح لنا توضيح أهمية استخدام التكنولوجيا الزراعية للمساهمة في مواجهة تحديات المياه والأمن الغذائي في المنطقة».

وتعد نسخة معرض الخليج للأغذية «جلفود» هذا العام هي الخامسة والعشرين للمعرض، وسيتمكن زواره من استكشاف أحدث المنتجات وخدمات الأغذية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التعرف على أحدث تقنيات الغذاء وأبرز منتجي الغذاء العالميين.

تستعد مجموعة من أبرز الشركات الإيطالية الرائدة في مجال توريد الخضار والفواكه، لعرض أفضل منتجاتها في معرض جلفود 2020، بمبادرة ودعم من الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه والاتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، ستستعرض بعض الشركات الإيطالية بما فيها «مازوني» و«أورانفريزر» و«كونسيرف إيطاليا» مجموعة من المنتجات بما في ذلك عصائر الفواكه والبرتقال والليمون والماندرين، بالإضافة إلى البندورة.

وفي هذا الصدد، كشفت الأرقام الصادرة عن «الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه» عن ارتفاع صادرات إيطاليا من الكيوي والتفاح والبرتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 55%، لتقفز من 23.31 طناً عام 2017 إلى 36.165 طناً عام 2018.

وقال إليسا ماتشي من الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه: نظراً لمناخها المثالي وبيئتها الفريدة، تعد إيطاليا إحدى أبرز الدول المنتجة والمصدرة للفواكه والخضار في أوروبا بإجمالي إنتاج بلغ نحو 10 ملايين طن من الفواكه و14 مليون طن من الخضار الطازجة عام 2018.

وبفضل جودتها العالية ومذاقها الرائع، تصل قيمة صادرات إيطاليا من الفواكه والخضار إلى مختلف أنحاء العالم إلى 20 مليون درهم إماراتي، مع حرصنا الدائم على زيادة معدل الصادرات والتوسع أكثر في مختلف الأسواق لاسيما في دولة الإمارات.

وأضافت: في الحقيقة، يمثل معرض جلفود منصةً مثالية تتيح لنا تقديم أفضل المنتجات التي تشتهر بها إيطاليا لمجموعة مرموقة من صناع القرار والمستوردين في مجال الأطعمة والمشروبات على مستوى المنطقة.

في هذا الشأن، ستقدم شركة مازوني المتخصصة في إنتاج العصائر والنكهات نصف الجاهزة والتي تستخدم من قبل محلات الحلويات والآيس كريم بالاعتماد على أحدث تقنيات المعالجة دون الحاجة إلى استخدام الأصباغ والمواد الحافظة، مجموعة من النكهات والعصائر المجمدة والتي تتضمن المانجو والفريز والخوخ والليمون الأخضر والماندرين.

وستستعرض بدورها شركة أورانفريزر الرائدة في إنتاج وتوزيع الحمضيات الصقلية وتصدير الفواكه إلى عدد من دول العالم، باقة مختارة من منتجات العصير الطازج.

وسلط نيللو ألبا؛ المدير التنفيذي لشركة أورانفريزر الضوء على الإقبال الكبير الذي يشهده البرتقال الأحمر «الماوردي» في المنطقة قائلاً: بصفتها مركزاً اقتصادياً رئيسياً لمنطقة الشرق الأوسط، تعد دبي سوقاً هامة لشركتنا التي تصدر البرتقال الأحمر والماندارين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نحو 10 سنوات.

كما ستوفر شركة كونسيرف إيطاليا التي تشتهر بإنتاج الأغذية منذ سنوات طويلة، الفرصة لزوار الجناح لتذوق بندورة البرقوق المقشرة مباشرةً من الحقل.