«نماء» و«شمس» تدعمان المشاريع النسائية

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، مذكرة تفاهم مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس» مؤخراً، تستهدف دعم الأعمال التي تقودها النساء في الشارقة من خلال جمع البيانات التي تخدم إجراء الدراسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للمرأة، والمساهمة في تطوير الأدوات والأساليب والنظم اللازمة لدعم المشاريع النسائية بشكل خاص وقطاع الأعمال على وجه العموم بما يخدم استثمار موارد الإمارة بالشكل الأمثل. وقع مذكرة التفاهم كل من، ريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تشجيع المشاريع النسائية في الشارقة، ووضع الخطط المشتركة لإبراز النشاط الاقتصادي محلياً وعالمياً، وتطوير المشاريع الاقتصادية عبر تقديم التسهيلات والحوافز لجذب سيدات الأعمال للاستثمار في الإمارة، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بالسيدات واستحداث الأدوات والأساليب والنظم الاستثمارية اللازمة لحسن استغلال موارد الإمارة، وتخصيص خصم خاص على رسوم إصدار التراخيص التجارية. كما سيقوم الطرفان بالعمل على نشر الوعي الاقتصادي والتجاري بين سيدات الأعمال.