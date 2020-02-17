فنادق الـ5 نجوم بأبوظبي الأكثر استقبالاً للنزلاء

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

سجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم في أبوظبي أعلى معدل استقبال للنزلاء العام الماضي بواقع 2.3 مليون نزيل، مقارنة بنحو 1.6 مليون نزيل للفنادق من فئة 4 نجوم، و762 ألف نزيل للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأظهرت البيانات أن الفنادق من فئة الخمس نجوم كانت أيضاً الأعلى استقبالاً للنزلاء خلال الربع الرابع من العام الماضي بواقع 614 ألف نزيل، فيما استقبلت فنادق 4 نجوم 415 ألف نزيل مقابل 192 ألف نزيل للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم.

وأشارت إلى أن الفنادق من فئة الأربع نجوم كانت الأعلى من حيث نسبة الإشغال بواقع 79% مقابل 66% لفنادق الخمس نجوم و75% للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم، بينما خلال الربع الرابع بلغت نسبة الإشغال في فنادق 4 نجوم 83%، بينما بلغت 75% للفنادق 5 نجوم و81% للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم.

وكان متوسط سعر الغرفة في فنادق فئة الخمس نجوم 537 درهماً، مقابل 258 درهماً للفنادق من فئة 4 نجوم و206 دراهم للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم، بينما خلال الربع الرابع بلغ متوسط سعر الغرفة لفنادق 5 نجوم 627 درهماً ونحو 311 درهماً لفنادق 4 نجوم و238 درهماً لفنادق من فئة نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم.