البواردي متحدثاً في القمة العالمية لصناعة الطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الجهة المنظمة للقمة العالمية لصناعة الطيران 2020، عن استضافة معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ليكون المتحدث الرئيسي في افتتاح فعاليات القمة التي ستنعقد خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2020 في أبوظبي، حيث سيسلط معاليه الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع الدفاع في المنطقة.

وسيتناول البواردي دور الشراكات الاستراتيجية والتعاون لضمان السلام والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تعد أحد المحاور الرئيسية للقمة، وذلك في إطار انضمام «إيدج» مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الناشئة والمختصة في قطاع الدفاع ومجالات أخرى، إلى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بصفة شريك مضيف للقمة في دورتها الخامسة.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة والعالم بشكل عام يشهدان تغيرات متسارعة في مختلف القطاعات والمجالات، الأمر الذي يتطلب التعاون بشكل أكبر لضمان الأمن والسلامة، مشيراً إلى التزام الإمارات بالعمل مع الشركاء الدوليين لتبادل المعرفة والخبرات والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال معاليه: تشكّل القمة العالمية لصناعة الطيران منصة استراتيجية في قطاع الدفاع لمناقشة التطورات مع أبرز الجهات المعنية في العالم، وستتيح الفرصة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والحاجة الملحة لتطوير الإمكانات المحلية الفاعلة والمتقدمة.

وأضاف: نؤمن أن العلاقات المشتركة والثنائية في هذا القطاع تساهم بدور كبير في إرساء أسس الشراكات اللازمة لعالم أكثر سلامةً وأمناً في ظل دور قطاع صناعة الطيران في مستقبل الدفاع. وتواصل وزارة الدفاع الإماراتية التأكيد على أهمية التعاون الدولي من خلال استضافة سلسلة من المؤتمرات مع عدد من الدول، بما فيها الكويت وباكستان وأستراليا وجزر القمر وفرنسا وغيرها.

حيث اتسمت جميع المشاركات بالتركيز على مكامن التعاون المحتملة في قطاع الدفاع. وشهدت الإمارات مستوى ملحوظاً في تطوير قدراتها الدفاعية على مدار الأعوام العشرين الماضية، حيث أنشأت عدداً من مراكز التكنولوجيا وصيانة وإصلاح محركات الطائرات، بما في ذلك المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة في مدينة العين، وهو منشأة مملوكةً بشكل مشترك مع شركة «لوكهيد مارتن» لإصلاح الطائرات العسكرية والمركز الوحيد لخدمة طائرات سي-130 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد القمة العالمية لصناعة الطيران إحدى منصات القيادة الفكرية الرائدة عالمياً في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، حيث ستوفر دورة هذا العام التي تقام تحت عنوان: «الرؤى والاندماج»، منصةً رائدة تتيح للإمارات إبراز استراتيجية العمل التي ستتبعها مع الشركاء الدوليين لتعزيز القدرات المحلية وتطويرها، وفرصة مثالية لمشاركة أفضل السبل المتاحة لبناء المهارات التكنولوجية الوطنية وتوظيف الحلول المتطورة لتحقيق الرؤى.