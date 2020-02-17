سنترال لخدمات التوظيف تتوقع طلبا قويا على العمالة الماهرة في الإمارت خلال 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

توقع خبير اقتصادي، ارتفاع معدلات النمو والطلب على العمالة الماهرة في الإمارات، خلال عام، بفضل قوّة الاقتصاد المحلي واستقراره.

وقال حمزة كولانغاروكاث، المدير التنفيذي لشركة «سنترال لخدمات التوظيف»، إن سوق الوظائف يشهد طلباً متزايداً في الإمارات، مع بداية عام 2020.

كما توقع أن يحظى المديرون التنفيذيون من ذوي المهارات المتعددة، بأكبر درجة من التقدير، وقال: نقوم بتوظيف كبار المديرين التنفيذيين والمديرين لكل من المؤسسات العامة والخاصة في مختلف أنحاء الإمارات، سواء في مجالات الطاقة أو الخدمات، مُضيفاً: يبحث أصحاب العمل عن مرشحين لديهم معرفة قوية بالأنظمة والعمليات، ولديهم تاريخ في تخفيض التكاليف، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة المطلوبة والخبرة المتنوعة.

وتابع: نظراً إلى العدد المُتزايد من المشاريع في أبوظبي ودبي معرض إكسبو 2020، فمن المتوقع استمرار الطلب على المواهب التنفيذية ذات الخبرة، في حين يحتاج القطاع الطبي المتطور إلى أطباء وممرضين والطواقم الطبية.

وقال: واجهت شركتنا، التي تمّ تأسيسها في عام 2005، صعوبات كبيرة، حيث كانت البداية بمشروع واحد فقط، ونفخر بأنها تعمل في الوقت الحاضر على أكثر من 18 مشروعاً في جميع أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى خدمات الاستعانة بمصادر خارجية.