افتتاح فرع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في غرفة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

افتتح عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وحسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، فرع صندوق خليفة في عجمان، وذلك في مبنى غرفة عجمان، ليقدم الفرع خدماته المتنوعة إلى جانب فروع صندوق خليفة المنتشرة في الدولة، بهدف إبراز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ الداعم لمشاريع الشباب.

وأشاد عبد الله المويجعي بجهود صندوق خليفة في تحفيز شباب الأعمال وتوفير البيئة الخصبة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما وأن اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على تلك المشاريع، مؤكداً أن غرفة عجمان ترحب بكل أشكال التعاون مع القائمين في صندوق خليفة، وذلك بتنظيم دورات متخصصة تستهدف شباب ورواد الأعمال.

من جانبه، وجّه حسين جاسم النويس الشكر إلى غرفة عجمان على احتضانها فرع صندوق خليفة في عجمان، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الصندوق والغرفة، الأمر الذي سيفرز برامج وفعاليات مشتركة تستهدف تطوير الأعمال الخاصة وزيادة أعداد المقبلين على إنشاء مشاريع رائدة.