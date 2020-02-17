الاتحاد للطيران تحتفل بمرور 15 عامًا على خدماتها في الهند

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أقامت «الاتحاد للطيران»، أمس، فعالية خاصة ضمت عدداً من المسافرين الدائمين وشركاء استراتيجيين في قطاع الطيران، وبعض الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية، احتفالاً بمرور 15 عاماً على بداية عملياتها التشغيلية إلى الهند. وانطلقت أولى رحلات «الاتحاد للطيران» إلى الهند في سبتمبر 2004 لتتحول هذه الوجهة إلى ثاني أهم وجهة للشركة، مع نقل أكثر من 18 مليون مسافر بين الدولتين.

وكانت مومباي أول مدينة هندية تشغّل إليها الناقلة، وتعتبر اليوم أول مدينة من حيث عدد المسافرين الذين نقلتهم الشركة على مدار السنوات، حيث بلغ عدد المسافرين 3.5 ملايين مسافر. وتلبيةً للطلب المتزايد على هذه الوجهة، أطلقت «الاتحاد» رحلتها اليومية الرابعة إلى مومباي العام الماضي، لتؤكد التزامها بتوفير المزيد من خيارات السفر لضيوفها بين أبوظبي ووجهات أساسية على شبكتها.

من جانب آخر، أعلن بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال عن إبرام اتفاقية مع الاتحاد للعطلات، التابعة للاتحاد للطيران، يتم بموجبها توفير خطة دفع ميسرة لحاملي بطاقات الائتمان من بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال عند حجز رحلاتهم لدى الاتحاد للعطلات، بما يتيح لهم تخطيط عطلاتهم بكل سهولة ويسر.

تم توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة الاتحاد للطيران بأبوظبي، حيث وقّع عليها كل من حارب المهيري، نائب أول للرئيس لإدارة الوجهات وقطاع السياحة في مجموعة الاتحاد للطيران؛ وعمران تيمور، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للفروع في بنك أبوظبي التجاري.