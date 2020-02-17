200 مليون درهم لتمويل توسعة «أوتودروم»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن قرب إتمام عملية تمويل توسعة مشروع «أوتودروم» بقيمة 200 مليون درهم تقريباً.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن التوسعة الجديدة ستحقق نقلة نوعية من حيث إعادة الزخم إلى «موتور سيتي» وحلبات السباق في «أوتودروم»، إضافة لتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبي هواية قيادة السيارات، وتوفير المرافق الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

وأضافت الشركة إن المشروع سيساهم أيضاً في نقل الموقع الحالي لحلبات السباق الفرعية في «كارت دروم» إلى مشروع «أوتودروم»، بحيث يتم لاحقاً استثمار موقع الأرض الحالي لكارت دروم وزيادة حجم محفظتها العقارية.

وتوقعت أن يولد المشروع حسب الدراسات المالية والفنية إيرادات سنوية 80 مليون درهم، إضافة إلى الإيرادات السنوية من المرافق والمطاعم، وخدمات السيارات المرتبطة بالمشروع.