5 متغيرات إيجابية في دبي

المصدر: (دبي- سيد صالح)

وصف موقع «بزنس موديول هب» الأمريكي، دبي بأنها لا تعرف التراجع أو التأخر، وأكد أنه عندما يُذكَر اسم دبي، تتداعى في مخيلة المرء معاني النجاح والتقدم ، ذلك أنها اقترنت في أذهان الناس بالإنجازات السريعة المتواصلة.

ونشر الموقع تقريراً عن دبي بعنوان «5 أشياء تغيرت في دبي في غضون 10 سنوات»، حيث رصد أبرز 5 تغيرات طرأت على دبي خلال العقد الأخير في سياق رحلة صعودها إلى مصاف المدن العصرية الكبرى في العالم.

وأوضح التقرير أن هذه التغيرات الخمسة هي أن دبي باتت رائدة في المباني المبتكرة من تشييد الإنسان، سواءً المباني الشاهقة أو الجزر الاصطناعية؛ وأنها صارت شبه محتكرة للصفات على وزن «أفعل التفضيل» على مستوى العالم؛ وارتفاع عدد سكانها بنحو ثلاثة أضعاف؛ وتطوير خدمات النقل والمواصلات، وكما عززت مكانتها كخيار عالمي أول للراغبين بقضاء العطلات.