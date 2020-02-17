أول مبنى سكني بالطاقة المتجددة بالمنطقة في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أصبح مشروع «سيجنتشر ليفينجز» في قرية جميرا قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب أول مبنى سكني يطوره القطاع الخاص ويعمل بالطاقة المتجددة على مستوى الإمارات والمنطقة، كما يعد أول مبنى على صعيد أكبر مساحة مستخدمة للألواح الكهروضوئية، والتي تبلغ 9300 قدم مربعة على السطح، والبالغ عددها 440 لوحاً بقدرة إنتاجية تبلغ 80 كيلو واط في الساعة، ما يعادل ضعفي ونصف (إنتاجية ألواح مبنى الموظفين في مطار آل مكتوم الدولي البالغة 30 كيلو واط في الساعة)،ويتكون المبنى من طبقات تضم 276 وحدة سكنية.

ويستخدم المشروع الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه الخدمية (الإضاءة الخارجية والداخلية والمسبح والقاعة الرياضية وملعب الإسكواش)، ما يوفر على السكان قيمة رسوم الصيانة. وقال فرحان فتاح، رئيس شركة جرين لتطوير العقارات مالكة المشروع:

«لم يكن الهدف بناء مساكن وبيعها للمستثمرين وحسب، فقد اجتهدنا في تشييد مشروع بقيمة مضافة لعقارات دبي ويواكب توجهات الإمارات في تبني نهج الاستدامة، وقد وفقنا في مسعانا وتفوقنا في تقديم مشروع عقاري فريد». ونجحت شركة مودولار ديزاين للاستشارات الهندسية، بتطوير هوية معمارية بصرية مميزة للمشروع قائمة على تكرار النموذج الهندسي لتكوين الكتلة.