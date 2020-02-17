«إثراء دبي» ترعى منتدى تجّار التجزئة للمجوهرات بالهند

المصدر: دبي- البيان

قامت «إثراء دبي»، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بالمشاركة والرعاية الرسمية الثانية على التوالي في «منتدى تجار التجزئة للمجوهرات في الهند 2020»، والذي عقد تحت عنوان «نحو دعم الأعمال التوسعية والمستقبلية».

وقال عصام كلداري، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة «إثراء دبي»: تعدّ صناعة الذهب قطاعاً مزدهراً في الإمارات وفي دبي على وجه الخصوص. ومشروع إثراء ديرة وتوسعة سوق الذهب يتيحان فرص قيّمة لإنشاء علاقات جديدة ودخول بائعين جدد في سوق الإمارات ولذلك منفعة متبادلة. ويرتهن استمرارنا في بناء بيئة ذات منظور ثقافي وتجاري عريق بمواصلة تنمية الفرص وتوسيع منصات داعمة لبائعي الذهب.

وأضاف: يعمل مشروع إثراء ديرة وتوسعة سوق الذهب على تحديث قلب أقدم المناطق التجارية في دبي، فكلاهما يوفّران تجربة تسوّق فريدة للمتسوّقين والزوار على حد سواء، ويرسّخان مكانة دبي عاصمة الذهب في العالم. وستبدأ «إثراء دبي» بتسليم أجزاء من المرحلة الأولى تدريجياً ابتداءً من النصف الثاني من هذا العام.

وخلال المنتدى عرض سامي عيد، رئيس فريق التسويق لدى «إثراء دبي» تفاصيل مشروع توسعة سوق الذهب.