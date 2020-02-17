«إينوك» تعتمد أفضل ممارسات السلامة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت مجموعة إينوك تسجيلها أداءً قوياً في مجال الصحة والسلامة والبيئة على امتداد كافة وحدات أعمالها خلال العام الماضي، لتصبح بذلك من بين أفضل الشركات في قطاع النفط والغاز على هذا الصعيد.

فقد وصل معدل تكرار إصابات العمل المضيعة للوقت 0.1، في حين بلغت أعمال المجموعة 0.3 في المعدّل الإجمالي المسجّل لتكرار الإصابة علاوةً على عدم تسجيل أي حوادث من الفئة الأولى من حيث السلامة سواء على صعيد العمليات أو نقل الوقود الذي وصل إلى مسافة تزيد على 9 ملايين كيلومتر، ما يسلّط الضوء على مدى التزام المجموعة اتباع أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة.

وأعلنت المجموعة عن إطلاق مبادرة جديدة في هذا المجال تهدف إلى ترسيخ قيم الصحة والسلامة والبيئة كعناصر محورية ومسؤولية رئيسة بالنسبة لجميع الموظفين.