إحصاء أبوظبي: 1.8% الانخفض في أسعار سلة المستهلك خلال يناير 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشف التقرير الصادر مؤخراً عن مركز الإحصاء أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2020، عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 1.8%، ليصل إلى 109.7% خلال شهر يناير 2020 مقارنة مع 111.8% في الفترة نفسها من عام 2019.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.1% خلال شهر يناير 2020، ليبلغ 109.7%، مقارنة بـ 109.6% لشهر ديسمبر 2019.

وأظهر التقرير انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه الدنيا» بنسبة 2.2%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه المتوسطة» 2.3%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 1.3%، خلال يناير 2020 مقارنةً بالفترة المماثلة من 2019.

وأثّر انخفاض أسعار المستهلك، خلال يناير 2020 مقارنة بيناير 2019، في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة وغير المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 1.9% للأسر المواطنة و1.8% للأسر غير المواطنة.