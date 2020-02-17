جامعة زايد تنال جائزة الأكثر تمكيناً لرائدات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

حصل مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة زايد مؤخراً على لقب «مركز التطوير الأكثر تمكيناً لرائدات الأعمال» من «جوائز الإمارات للأعمال لعام 2020»، لأنه يقدم آليات للتطوير المتنامي أثمرت ظهور مشاريع ريادة الأعمال الطلابية الناجحة لطالبات وخريجات الجامعة من جميع التخصصات والكليات.

ويكرّم برنامج الجوائز المذكور الشركات والأفراد الذين يقومون بجهود مميزة لدفع الابتكارات وتنميتها وتطويرها بشكل متزايد، ما يساعد في الرؤية الأعم على ترسيخ منطقة الشرق الأوسط كقاعدة عالمية للمعرفة ووجهة رائدة للمبادرات الجديدة.

وتحتفي هذه الجوائز بأفضل الشركات والفِرَق والأفراد الذين عملوا دون كلل من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات في واحدة من أكثر المناطق التجارية ثراءً وتأثيراً في العالم.

وقال د.وسيم أباظة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة زايد: هذا إنجاز رائع لجامعة زايد بعد 12 شهراً من التفاني والعمل الجاد. ومركز الابتكار وريادة الأعمال لدينا يولي اهتماماً كبيراً لتأهيل رواد أعمال ناجحين من الخريجين، حيث ينمّي لديهم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ويبثّها داخل الجامعة. ونحن من خلال هذا المركز ملتزمون بمساعدة طلبتنا وخريجينا على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.