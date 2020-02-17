جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون مع الجزائر

المصدر: دبي- البيان

استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، فاروق عبد الكريم طواهرية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الإمارات، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين.

حضر اللقاء من جمارك دبي، فلاح السماك مدير أول مبنى 2 في إدارة عمليات المسافرين. وسارة السويدي مدير قسم العلاقات الخارجية.

وأكد المدير العام لجمارك دبي، حرص الدائرة على دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من الجزائر، لتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اختيارهم دبي مقصداً وممراً لتجارتهم إلى مختلف الدول.

وأضاف: بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الجزائر في 2018، نحو 2.56 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 290 مليون درهم، والصادرات بقيمة 780 مليون درهم، وإعادة التصدير 1.49 مليار درهم، وفي الأشهر التسعة الأولى من 2019، بلغت قيمة تجارة دبي مع الجزائر 2.87 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 1.165 مليار درهم، والصادرات بقيمة 460 مليون درهم، وإعادة التصدير 1.244 مليار درهم.

وقال: تمثل استضافة دبي لإكسبو 2020، فرصة جدية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.