بحث توطيد العلاقات بين الإمارات وبلغاريا

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع ماريانا نيكولوفا نائب رئيس الوزراء للسياسة الاقتصادية لجمهورية بلغاريا، سبل توطيد العلاقات القائمة بين البلدين في جميع المجالات، لا سيما المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتجارية.

وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب الفرص المطروحة للتعاون في القطاعات المتعلقة بالابتكار والثورة الصناعية الرابعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الجانبان الرغبة المشتركة في دفع كافة جهود التعاون، للارتقاء بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاستقبال بمقر الوزارة بدبي، المهندس محمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وبوغدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا المعين لدى الدولة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وشهد اللقاء، التنسيق بشأن عقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، وأيضاً بحث عدد من الخيارات بشأن تنظيم ملتقيات أعمال واجتماعات مشتركة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، خلال فعاليات إكسبو 2020.

وإلى جانب ذلك، أكد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية تسريع الخطوات المتعلقة بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المهمة بين الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.

كما تم استعراض مؤشرات التبادل التجاري غير النفطي، والاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للارتقاء بحجم التجارة الخارجية إلى مستويات تعكس الإمكانات والقدرات الاقتصادية المتوفرة لدى الطرفين.

تعميق التعاون

وقالت ماريانا نيكولوفا إن هناك فرصاً عديدة لتعميق أوجه التعاون، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والزراعة، حيث تُعد دولة الإمارات، ضمن أكبر الشركاء التجاريين لبلغاريا في المنطقة، مُعربة عن تطلعها لمواصلة هذه الشراكة نحو آفاق أكثر تنوعاً وتقدماً.

وأشارت إلى أهمية تعزيز تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، والحرص على المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية التي يتم تنظيمها بأسواق البلدين، لما لها من أثر مباشر في تقريب مجتمعي الأعمال، والاطلاع بشكل أكثر تفصيلاً على أبرز الفرص، وجوانب التعاون المطروحة، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وأوضحت أن بلغاريا حريصة على تحقيق وجود قوي خلال إكسبو 2020 بدبي، والذي يمثل منصة مثالية للربط مع الأسواق الواعدة في المنطقة، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المطروحة بالسوق البلغاري. وأضافت أن بلادها حريصة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى أسواقها، وخلق شراكات بين مجتمعي الأعمال من الجانبين، في كافة المجالات التنموية.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، إن العلاقات الإماراتية-البلغارية، تشهد نمواً إيجابياً، مدعومة بالرغبة والإرادة المتبادلة، لتنويع وتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات التنموية.

وتابع معاليه أن المرحلة الماضية، شهدت تبادلاً للعديد من الوفود الحكومية رفيعة المستوى، وهو ما ساهم في تعزيز الحوار القائم، وتسليط الضوء على العديد من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للجانبين، والتي تحمل العديد من فرص التعاون.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستفادة من إكسبو 2020، في تنظيم عدد من الفعاليات وملتقيات الأعمال للبلدين، واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية، والتسهيلات والحوافز المطروحة، خاصة أن إكسبو دبي، يجمع أكبر عدد من المشاركات الدولية، وهو ما يولد العديد من الفرص للربط مع أسواق واعدة بالمنطقة.