أورينت للتأمين تعتزم افتتاح فروع في السعودية

- حصلت شركة أورينت للتأمين على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لفتح فروع لها في السعودية، مضيفة أنها تعمل حالياً على إنهاء إجراءات الترخيص، وبدء ممارسة أعمالها خلال العام الحالي.

- سجلت شركة اللاينس للتأمين بنهاية العام الماضي أرباحاً 49.2 مليون درهم مقابل 51.27 مليوناً بنهاية 2018.

- حققت الشركة الوطنية للتأمينات العامة أرباحاً 17.5 مليون درهم مقابل أرباح 31.4 مليوناً بنهاية 2018.

- أظهرت نتائج شركة بي إتش مباشر تحولاً للأرباح بنحو 329.226 ألف درهم بنهاية العام الماضي مقابل خسائر بقيمة 18.86 مليون درهم بنهاية عام 2018.

- ارتفعت أرباح شركة الإثمار القابضة المدرجة بسوق دبي والبحرين 20.25% إلى 12.19 مليون دولار مقابل أرباح 10.057 ملايين دولار بنهاية 2018، وأوصى مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح سنوية.

- أظهرت نتائج المجموعة العربية للتأمين - أريج المدرجة ببورصتي دبي والبحرين، تحقيق أرباح 18.43 مليون درهم مقابل خسائر بـ 52.2 مليوناً بنهاية 2018.