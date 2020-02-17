كوفي بلانيت تطلق منتجات «صنع في الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

للعام الخامس عشر على التوالي، تشارك «كوفي بلانيت» في معرض جلفود 2020. وللمرة الأولى ستحتل العلامة المحلية منصتين.

حيث ستقدم مجموعة قهوة نيترو المثلجة الجديدة «صنع في الإمارات» إلى جانب طيف من المنتجات المميزة والمعدات الحديثة.

ستضم المنصة الرئيسية ركناً مركزياً يقدم قهوة أرابيكا 100٪ المميزة، ومجموعة مختارة من أحدث أنواع آلات آبيا لايف من نوفا سيمونيلي التي تقدم للمستهلكين خيار آلات قهوة مناسبة للبيئة دعماً لجهود العلامة طويلة الأجل في الاستدامة. علاوة على ذلك، ستعرض كوفي بلانيت سلسلة منتجاتها المستقبلية من الكبسولات القابلة للتحلل التي لا تزال قيد التطوير.