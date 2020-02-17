تطوير معايير الحلال لتلبية احتياجات 1.2 مليار

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت الدكتورة رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، أهمية تطوير معايير الحلال على مستوى المنظمة الدولية للمعايير في الاقتصاد الإسلامي، وأهمية تسهيل تطوير معايير الحلال على مستوى المنظمة الدولية للمعايير، وخاصة أن الحلال يكتسب مكانة بارزة بين الشركات التي تهدف إلى تلبية احتياجات 1.2 مليار مستهلك مسلم في جميع أنحاء العالم.

وقالت العامري إن تطوير معايير الحلال على مستوى المنظمة الدولية للمعايير وتوحيدها في جميع أنحاء العالم أمر ضروري في تلبية احتياجات العدد المتزايد من مستهلكي الحلال.

وأضافت إن توحيد معايير الحلال لن يؤدي فقط إلى إزالة العوائق التجارية، بل سيعزز أيضاً العلاقات التجارية الدولية، وبالتالي المساهمة في نموها الاقتصادي، إضافة إلى إتاحة فرص أوسع لمنتجات الحلال للوصول إلى أسواق جديدة على مستوى العالم مشيرة إلى أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يضم 37 هيئة اعتماد من 34 دولةً عضواً.