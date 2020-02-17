بلدية دبي تعرض استعداداتها لإكسبو في جلفود

المصدر: دبي- البيان

تشارك بلدية دبي في النسخة الخامسة والعشرين من معرض جلفود، حيث ستعرض البلدية أبرز استعداداتها وجاهزيتها لإكسبو 2020 والخدمات المتطورة التي تقدمها في مجال سلامة الأغذية.

وقال خالد محمد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي: «مع اقتراب معرض إكسبو 2020، من الضروري مضاعفة التركيز على سلامة الأغذية وبذل الجهود لضمان صحة وسلامة السكان والزوار على حد سواء، حيث ستستضيف الإمارة الملايين من الزوار من جميع أنحاء العالم وتتواصل جهود بلدية دبي بشكل مستمر في تحسين خدماتها التي ستساهم في إنجاح هذا الملتقى المهم الذي ينتظره كل العالم».

وأضاف العوضي: «يشهد جناح البلدية في معرض جلفود وجود شاشة ذكية تفاعلية لعرض خدماتها التي تشمل خدمات الاستيراد وإعادة التصدير وتسجيل المواد وتقييم البطاقات الغذائية، كما ستحتوي الشاشة الذكية التفاعلية على رموز تتيح للزوار إمكانية معرفة المزيد عن تفاصيل الخدمات التي تقدمها الدائرة في مجال سلامة الأغذية».

وقال المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، إن مشاركة البلدية في المعرض ستركز بشكل أساسي على تجار المواد الغذائية والموردين من أجل تعريفهم على الخدمات البارزة التي تقدمها بلدية دبي، حيث من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 100,000 مشارك من 200 دولة هذا العام.

وأضاف: «تحرص بلدية دبي على تطبيق المعايير العالمية في مجال سلامة الأغذية واستخدام أبرز التقنيات الرقمية الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وذلك تجسيداً لسعيها الدائم نحو تعزيز رؤيتها المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة».

ومن جهتها أكدت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء في البلدية، أهمية تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية إلى الإمارة، وكذلك إجراءات إعادة التصدير، مما ينعكس إيجاباً على الشركات وزيادة مقدرتها التنافسية.

وأضافت أنه سيتواجد المعنيون من البلدية بمجال سلامة الأغذية في جناح الدائرة في المعرض للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات استيراد الأغذية وإعادة تصديرها وتسجيل المواد الغذائية وتقييم البطاقة الغذائية والخدمات الأخرى التي تقع ضمن اهتمام تجار الأغذية، إلى جانب التعرف على الممارسات الذكية في مجال سلامة الغذاء.