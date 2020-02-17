حمدان بن راشد: «جلفود» حدث عالمي يواصل دوره المحوري

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، أمس، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض «جلفود» الذي يُعدّ أعرق المعارض التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات بالمنطقة، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويدعو المعرض الرائد المنتجين في القطاع إلى مشاركة ابتكاراتهم انسجاماً مع شعار «المأكولات بمنظور جديد» بهدف تحقيق تأثير إيجابي في العالم في ظل التوقعات بوصول التعداد السكاني للعالم إلى ثمانية مليارات نسمة بحلول عام 2030.

واطلع سموه خلال الجولة التعريفية على أجنحة المعرض، حيث تعرّف على الإبداعات والتقنيات الجديدة التي تقدمها كبرى الشركات المحلية والعالمية الرائدة في القطاع.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن معرض الخليج للأغذية «جلفود» حدث عالمي يواصل دوره المحوري في تعزيز أواصر الصلة بين الدول والممونين، وفتح قنوات التوزيع للشركات ذات الصلة بالقطاع، وتسليط الضوء على دبي بصفتها مركزاً رئيسياً في قطاع الأغذية على المستوى العالمي.

وفي كلمة ضمن الدليل الخاص بالمعرض قال سموه: «يسر مركز دبي التجاري العالمي أن يرحب بالعارضين والزائرين في «جلفود»، تستمر دبي بتعزيز مكانتها وتدعيم دورها المهم في مجال إعادة تصدير الأغذية والتجهيزات الغذائية، لذا نتطلع هذا العام إلى استقطاب عدد كبير من الزائرين والعارضين القادمين من أكثر من 150 دولة حول العالم».

ويستقطب المعرض المقام على مدار 5 أيام لغاية 20 فبراير، كبار الشخصيات والوزراء، والوفود التجارية والمنظمات المحلية، التي تسعى بدورها إلى استكشاف أهم الفرص التجارية التي توفرها منصة المعرض، لا سيما في ظل وصول إنفاق المستهلكين على منتجات القطاع إلى 7.2 تريليونات دولار أمريكي سنوياً وفق تقرير جلفود لتوقعات قطاع المأكولات والمشروبات العالمي.

اليوبيل الفضي

ويشهد معرض «جلفود» للعام 2020، نقلة نوعية في الابتكارات على مستوى قطاع المأكولات والمشروبات، حيث تقدّم الجهات العارضة أحدث منتجاتها والنكهات المبتكرة، بالإضافة للإبداعات الثورية في القطاع، والتي تشكل بمجملها فرصاً مميّزة لإبرام صفقات مع الشركات المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب رئيس تنفيذي لشؤون إدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي:

سيركز «جلفود» هذا العام على مجموعة من المواضيع الأساسية، والتي تتمثّل بالطلب المتزايد على الاستدامة في قطاع المأكولات والمشروبات إلى جانب تحول توجهات المستهلكين ونمو الطلب على المنتجات الغذائية النباتية، وفي ظل ارتفاع الوعي لدى المستهلكين، يواجه القطاع حاجة ملحة لتطوير الابتكارات بوتيرة سريعة وتوفير الغذاء الآمن للتعداد السكاني المتزايد عالمياً.

وفي الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقته، يتيح المعرض فرصة مثالية لمشاركة الخبرات والتعاون من أجل تطوير حلول تدفع عجلة قطاع المأكولات والمشروبات وتسهم في إيجاد المزيد من الفرص المستقبلية خلال العقد القادم.

وعلى هامش المعرض، ستنعقد قمة «جلفود للابتكار» بدورتها الثانية التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة لاعبين رئيسيين في القطاع لدراسة أحدث التحديات والفرص عبر أسواق المأكولات والمشروبات العالمية.

مزايا غامرة

واحتفاءً باليوبيل الفضي للمعرض، تشمل أجندة «جلفود» للعام 2020 مجموعة متنوعة من الفعاليات المصاحبة التي من شأنها تعزيز تجربة الزوار والحضور في أجواء تفاعلية ومميزة. ويركز جميع العارضين على تجسيد شعار المعرض لهذا العام «المأكولات بمنظور جديد» في مجموعة عروضهم.

وانسجاماً مع شعار المعرض يستقبل جناح «ستريت»، أشهر طهاة مأكولات الشارع العالميين، ومنهم الشيف تشان هون مينغ، أول شيف متخصص بأطعمة الشارع ينال نجمة «ميشلان» من مطعم «لياو فان هوكر تشان» الشهير في سنغافورة؛ والشيف يوكي أونيشي، المؤسس والشيف التنفيذي في مطعم وجبات النودلز والمعكرونة الياباني «تسوتا»، أول مطعم نودلز في العالم ينال نجمة «ميشلان».

وتعود مسابقة «نكهات من العالم» إلى أجندة المعرض هذا العام مع قائمة من الأسماء اللامعة والمبدعة في عالم الطهو، بمن في ذلك الطهاة الحاصلون على نجمة «ميشلان»، حيث يستعرضون وصفات مميزة وأطباقاً مبتكرة، بمن فيهم الطاهي الإيطالي الشهير ماسيمو بوتورا، وإيلينا ارزاك، والشيف باكو بري.

بالإضافة إلى ثنائي الطهو الشهير نيك وسكوت، مؤسسي مطعم «فولي» الرائد في دبي، والشيف جريجوار بيرجيه من مطعم «أوسيانو» والشيف أكمل أنور من مطعم «3 فلس».

وفي سياق تعليقه، قال بوتورا: انبهرت بالأفكار الجديدة التي تُميز تجربة الطهو في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعتبر من أبرز وجهات قطاع المأكولات المتميّزة، ولا تلبث تُلهم الكثير من الطهاة والذواقين الباحثين عن الدوام عن تجارب ثقافية جديدة. وخلال مشاركتي في مسابقة «نكهات من العالم»، سأقوم باستعراض مجموعة من أبرز أطباقنا الفرنسية، وأصحب الزوار في رحلة على مسيرة تطور عالم الطهو.

قمة «جلفود للابتكار»

تنطلق قمة «جلفود للابتكار» اعتباراً من اليوم وتستمر حتى 19 فبراير، حيث ستستقطب نخبة من أبرز المتحدثين، وعلى رأسهم معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي؛ والرئيس التنفيذي لجمعية المطاعم والمقاهي الأمير وليد بن ناصر آل سعود، ودارين الخطيب، سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وتشمل المواضيع المدرجة في جدول أعمال القمة أبرز القضايا الملحّة في القطاع مثل المطالبة بإيجاد بدائل لاستهلاك اللحوم، والتحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية للأغذية والمشروبات، بهدف مواكبة تطورات القطاع، والحاجة إلى تطوير حلول لتوفير بروتينات بديلة للمناطق التي تعاني من التضخم السكاني وتغير المناخ وغير ذلك من المواضيع المهمة.

ويُعتبر «جلفود 2020» معرضاً حصرياً للزوار العاملين في مجالات التجارة والأعمال. يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة 11 صباحاً لغاية 7 مساءً بين 16 و19 فبراير، ومن الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً يوم 20 فبراير.

رواد الأعمال

سيتيح برنامج «جلفود للشركات الناشئة» الفرصة أمام رواد الأعمال لمشاركة أفكار مبتكرة من شأنها رسم ملامح مستقبل غذائي أكثر استدامة لقطاع المأكولات والمشروبات، كما يقدم المعرض للمبدعين الشباب المنصة المثالية لاستعراض منتجاتهم ونماذجهم الأولية الثورية أمام جمهور مميز.

وبدورها، ستحتفي جوائز «جلفود للابتكار» بالعلامات التجارية المتميزة وتُكرمها، بينما ستأخذ فعالية «جولات الطهاة» الحاضرين في رحلة مخصصة يتعرفون خلالها على أحدث التوجهات في عالم الطهو.

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