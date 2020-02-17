غرفة الفجيرة تطلع على مهام محاكم «دبي المالي العالمي»

المصدر: الفجيرة - البيان

استقبل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في مكتبه بمقر الغرفة أمس، شملان الصوالحي، قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، بحضور سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، وأحمد الكمالي، مدير العلاقات الحكومية والدولية في المركز.

وأشاد الشيخ سعيد الشرقي بالبيئة التشريعية في الدولة، التي تعزز تنافسية القطاع الاقتصادي وتضمن حقوق كل الأطراف، ما يصب في نمو واستدامة مؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً أن كل الهيئات والجهات المعنية بالتحكيم التجاري وتسوية المنازعات المالية تواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصادي العالمي، وأكد أهمية زيارة الوفد واستعداده للتعاون مع الغرفة بشأن إمكانية تأسيس مركز تحكيم خاص بها.

وقدّم القاضي شملان الصوالحي نبذة عن الهيكل التنظيمي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والخدمات التي يوفرها، موضحاً أن المركز يسعى إلى تعزيز شراكاته مع كل الجهات المعنية لضمان تطور وتنوع الخدمات، وخاصة الموجهة للمستثمرين .

وتم الاتفاق على تنظيم ندوة قانونية ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنفذها الغرفة لأعضائها للتعريف بخدمات محاكم دبي المالي العالمي.