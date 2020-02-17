«الأوراق المالية» ترخص لـ«دبي لمقاصة السلع» شركة تقاص مركزي

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، ترخيص شركة دبي لمقاصة السلع التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، شركة تقاص مركزي مرخصة من قبلها في المنطقة.

وشركة دبي لمقاصة السلع معترف بها كذلك من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي. كما أن الشركة عضو رئيسي في رابطة CCP12، وهي رابطة عالمية تضم 37 عضواً يمثلون أكثر من 50 جهة تقاص مركزي عالمية.

وقال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: يسرنا دائماً التعاون وتقديم الدعم لبورصة دبي للذهب والسلع التي تأسست في 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة، والتي تخضع لإشراف الهيئة.